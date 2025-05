Sem Neymar, Santos vai de empolgação ao marasmo em dois meses

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - A ausência de Neymar causou um marasmo no Santos.

Sem Neymar, a empolgação no Santos foi freada dentro e fora de campo. O craque já teve duas lesões musculares.

Neymar teve o primeiro problema físico no dia 2 de março e, desde então, o Peixe vive uma espécie de melancolia. Atualmente, o time está no penúltimo lugar no Brasileiro.

O Santos, até nesta quarta-feira (30), vendeu apenas 5 mil ingressos para o jogo desta quinta-feira (01) contra o CRB, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Diante do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o público foi de 7.679 pagantes.

O Peixe viu o aumento de sócios parar. Com Neymar, o Santos ultrapassou 75 mil associados. Agora, são 71 mil.

As ações publicitárias também diminuíram, apesar do acerto recorde com o patrocínio máster. A 7K fechou por R$ 105 milhões em dois anos.

A expectativa agora é pelo retorno de Neymar, para que o Santos volte a animar dentro e fora das quatro linhas. O tratamento ainda vai durar algumas semanas.

Neymar deve voltar a jogar entre o fim de maio e o começo de junho. O contrato, que vence no dia 30 de junho, deve ser renovado.

