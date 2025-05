Jorge Jesus é demitido do Al Hilal após derrota, diz jornal saudita

© Getty Images

O Al Hilal deu início ao processo de demissão do técnico Jorge Jesus, após a derrota por 3 a 1 para o Al-Ahli Jeddah, na última terça-feira (30), resultado que eliminou a equipe saudita nas semifinais da Liga dos Campeões Asiática. A informação é do jornal saudita Asharq Al-Awsat, publicada nesta sexta-feira (2).

Segundo o veículo, o clube já iniciou conversas com o treinador português para formalizar um acordo de rescisão contratual. O vínculo atual de Jorge Jesus com o Al Hilal ainda teria validade por mais dois meses.

Ainda de acordo com a publicação, o técnico de 70 anos também estaria em negociações avançadas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para assumir o comando da Seleção Brasileira após a saída de Dorival Júnior.

Enquanto isso, o nome de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, voltou a ser cogitado como o principal candidato para substituir Jorge Jesus no Al Hilal. O italiano, que anteriormente era o alvo número um da CBF, viu suas negociações com a entidade brasileira fracassarem nas últimas semanas.

