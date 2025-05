Al Hilal tem dois técnicos portugueses cotados para vaga de Jesus

© Getty Images

A saída de Jorge Jesus do comando do Al Hilal parece ser apenas uma questão de tempo. Segundo o jornal saudita Asharq Al-Awsat, a direção do clube já iniciou os preparativos para a substituição do treinador português, após a derrota por 3 a 1 para o Al-Ahli Jeddah, que culminou na eliminação do time nas semifinais da Liga dos Campeões Asiática.

De acordo com a publicação desta sexta-feira (2), os dirigentes do clube de Riad já estão em busca de um novo comandante e avaliam ao menos quatro nomes. Dois deles são portugueses: Nuno Espírito Santo, que atualmente dirige o Nottingham Forest, e Marco Silva, técnico do Fulham — ambos em alta na Premier League.

Outros nomes cotados são os italianos Carlo Ancelotti, que deve deixar o Real Madrid ao final da temporada, e Massimiliano Allegri, atualmente sem clube após sua saída da Juventus.

Enquanto a diretoria não define um substituto definitivo, a equipe será comandada interinamente por Mohammed Al-Shalhoub, ex-auxiliar de Jorge Jesus. Ele estará à frente do time no confronto contra o Al-Raed, marcado para a próxima quarta-feira, fora de casa.

