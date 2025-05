Dembélé sofre lesão e pode desfalcar PSG na Liga dos Campeões

© Getty Images

O Paris Saint-Germain divulgou, nesta sexta-feira (2), o boletim médico da equipe e confirmou uma lesão muscular em Ousmane Dembélé. O atacante francês sofreu uma distensão nos músculos isquiotibiais da coxa direita e, embora o clube afirme que “a evolução do quadro é favorável”, ele deve ser preservado pelo técnico Luis Enrique na partida contra o Strasbourg, válida pela 32ª rodada do Campeonato Francês.

O duelo acontece neste sábado, no Stade de la Meinau, e o PSG já está com o título da Ligue 1 garantido. A principal dúvida agora é se Dembélé conseguirá se recuperar a tempo para o confronto decisivo contra o Arsenal, na próxima quarta-feira (8), pela partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes.

O clube também informou que o zagueiro Presnel Kimpembe está lidando com um edema ósseo no segundo metatarso do pé direito e deverá permanecer em repouso pelas próximas semanas.



