Guardiola reage com bom humor a novidade sobre técnico da Premier League

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, surpreendeu nesta sexta-feira (2) ao comentar, em coletiva de imprensa, as recentes aparições do português Vítor Pereira em pubs para comemorar com torcedores do Wolverhampton. O espanhol admitiu que não sabia do costume, mas demonstrou bom humor e disse que toparia fazer o mesmo com os fãs dos Citizens.

"Estou esperando o convite. Gosto de vinho, mas aceito uma cerveja nessa ocasião", brincou Guardiola, que também cogitou repetir o gesto caso o City vença a final da Copa da Inglaterra.

Ao ser informado sobre o hábito de Vítor Pereira, o treinador reagiu com surpresa: "É mesmo? Eu não sabia disso."

Manchester City e Wolverhampton se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela 35ª rodada da Premier League. O City é o quarto colocado, enquanto o Wolves ocupa a 13ª posição.

