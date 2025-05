Max Verstappen anuncia nascimento da filha com Kelly Piquet

© Instagram/Max Verstappen

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen se tornou pai pela primeira vez. O piloto holandês anunciou o nascimento da filha, Lily, nesta sexta-feira (3), por meio das redes sociais, em uma publicação conjunta com a companheira, Kelly Piquet.

Na postagem, o casal aparece em clima íntimo e emocionado, com a recém-nascida no colo, ainda no hospital. “Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Nossos corações estão mais cheios do que nunca, você é o nosso maior presente. Nós te amamos muito”, escreveu Verstappen na legenda.

Max e Kelly estão juntos desde outubro de 2020, mas só assumiram publicamente o relacionamento no início de 2021. Em dezembro de 2024, o casal anunciou que esperava o primeiro filho juntos.

Filha do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet com a modelo holandesa Sylvia Tamsma, Kelly Piquet é também mãe de Penélope, de cinco anos, fruto de um relacionamento anterior com o piloto russo Daniil Kvyat.

Leia Também: Palmeiras nega que Abel Ferreira esteja negociando com a CBF