Com Ancelotti fora, Seleção pode ter técnico português em 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encerrou as negociações para contratar Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira. Apesar de um acordo verbal entre as partes, o treinador italiano não conseguiu liberação do Real Madrid, clube com o qual tem contrato. Segundo a imprensa espanhola, Ancelotti não obteve sucesso em persuadir Florentino Pérez a dispensá-lo, o que o levou a cumprir o vínculo atual.

Com o fim das negociações, a CBF volta suas atenções para outros nomes. Jorge Jesus, técnico português atualmente no Al-Hilal, desponta como uma opção viável. Jesus, que já expressou interesse em treinar a Seleção Brasileira, é conhecido por seu histórico de sucesso no futebol brasileiro, incluindo uma passagem marcante pelo Flamengo. Apesar de sua temporada no Al-Hilal ter sido menos expressiva, o técnico continua sendo considerado uma prioridade.

Além de Jesus, a CBF segue avaliando alternativas para definir o novo comandante da seleção. A escolha será parte de um projeto mais amplo da entidade, que prevê investimentos significativos no futebol nacional. Com uma receita estimada em mais de R$ 2 bilhões para 2025, a CBF busca não apenas resultados imediatos, mas também o fortalecimento do esporte em longo prazo.

O novo técnico da Seleção enfrentará o desafio de atender às expectativas dos torcedores e da entidade, combinando conquistas expressivas e a recuperação da identidade do futebol brasileiro. A CBF pretende anunciar em breve o nome escolhido para liderar a equipe em competições futuras, apostando em uma nova fase de sucesso e inovação para o time nacional.

