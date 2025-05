Onda 'reserva' da WSL revolucionou o esporte competitivo

© <p>Getty Images</p>

GUILHERME DORINI

(UOL/FOLHAPRESS) - Burleigh Heads pode até não ser o nome mais famoso entre os picos australianos, mas tem um papel gigante na história do surfe.

Localizada na Gold Coast, essa onda longa e tubular já foi palco de momentos que mudaram para sempre o esporte -e ganhará mais um capítulo a partir desta sexta-feira, quando abre a janela da sexta etapa do Mundial da WSL, substituindo Snapper Rocks após um ciclone afetar as condições do palco principal.

É por isso que muita gente costuma brincar: a verdadeira Surfers Paradise fica, na verdade, a 13 quilômetros de Surfers Paradise -referência à localização exata de Burleigh, com sua direita perfeita quebrando em frente ao paredão de pedras.

COMO COMEÇOU

Nos anos 50, quando os primeiros surfistas começaram a se arriscar em Burleigh Heads, o local ainda era considerado radical demais para a maioria. Mas bastou o tempo passar - e as pranchas evoluírem - para que o potencial fosse revelado.

Nos anos 60, já havia eventos locais e um clube forte de surfistas da região. A onda acabou se tornando terreno fértil para talentos.

GRANDE MUDANÇA

Em 1977, a cidade entrou de vez para a história do surfe ao receber o Stubbies Pro, uma das competições mais influentes do esporte.

O campeonato foi o primeiro a usar baterias homem a homem, em vez dos formatos coletivos anteriores. O modelo deu tão certo que virou referência e continua sendo usado até nesta sexta-feira (02) nos eventos da World Surf League (WSL).

QUATRO EM UM

Burleigh Heads é uma direita clássica de point break, com quatro seções principais: Sharkies, The Cove, The Point e Rockbreak. Em dias épicos, elas podem se conectar, formando uma parede rápida, tubular e perfeita para manobras.

Mas não é mole chegar lá. A entrada costuma ser feita por pedras escorregadias, e a remada contra a corrente exige preparo.

PRESENTE E FUTURO

nesta sexta-feira (02), Burleigh Heads segue sendo um dos principais cartões-postais do surfe australiano. Já apareceu em filmes, séries e documentários, faz parte da World Surfing Reserve da Gold Coast.

Além disso, costuma ser usado como pico substituto quando as condições em Snapper Rocks não ajudam - como acontece agora no Circuito Mundial da WSL.

Mais do que uma onda perfeita, Burleigh é um símbolo de inovação e tradição no surfe. Um lugar que moldou o esporte moderno e segue inspirando novas gerações a cada swell que encosta por lá.