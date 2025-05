Ex-campeão do UFC quer voltar à porrada contra rival 'louco' de cogumelos

© Getty Images

ANDRÉ MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-bicampeão do peso-mosca, Deiveson Figueiredo aposta em recuperar seu poder de trocação após ter focado na luta agarrada em seus primeiros duelos na categoria de cima. O veterano, que encabeça primeiro evento do UFC em Des Moines (EUA), mudou a preparação e promete uma luta "de muita porrada" contra o polêmico Cory Standhagen, entusiasta de cogumelos alucinógenos.

A VOLTA DA PORRADA

Deiveson volta neste sábado (03) ao octógono após ter perdido sua invencibilidade entre os galos. O brasileiro subiu de peso em 2023 para fugir do "sacrifício" após ter perdido o cinturão dos moscas para Brandon Moreno. Ele engatou três vitórias seguidas até ser batido pelo ex-campeão Petr Yan, por decisão unânime, em novembro passado.

A primeira derrota na nova categoria fez o lutador de 37 anos recalcular a rota. O paraense alterou os planos para recuperar o kickboxing afiado, reforçar os treinos de movimentação e evitar "cair na pilha" do adversário dentro do octógono -como já havia adiantado após não ter o braço levantado da última vez.

"A gente sempre recalcula [a rota após derrota], sempre olha a luta e vê onde cometemos o erro. Depois que eu saí da categoria de baixo, comecei a treinar muito grappling, muito jiu-jitsu, muito wrestling, e deixei o boxe de lado um pouco. Eu sempre gostei de kickboxing, tive de reativar isso, deixar melhor minha esquiva, minha movimentação. E vamos ver agora" - Deiveson Figueiredo, ao UOL

"Às vezes, a gente toma golpe e quer descontar, mas não é bem isso. Tem que ser paciente o tempo todo no octógono, calculista. Eu quero estar sempre ativo, pronto para que ele não me toque. [Os fãs] podem esperar uma grande luta, vai ser uma luta de muita porrada"

RIVAL 'LOUCO'

De olho na disputa pelo cinturão, Deiveson encara um adversário que está acima dele no top 5 da categoria. O brasileiro está em quinto no ranking e pode passar o norte-americano, que é o quarto, dependendo do resultado. Uma vitória recolocaria o novato no peso-galo, que já foi até elogiado pelo atual campeão Merab Dvalishvili, no caminho do title shot.

Cory Sandhagen revelou ser adepto ao uso de cogumelos alucinógenos. Antes da luta, o rival disse que recorre à substância, que não é proibida durante a preparação, nas semanas anteriores aos seus embates. "Esse cara é louco", comentou Deiveson sobre o assunto.

O duelo entre eles ocorre após Deiveson ter esperado para enfrentar o norte-americano. Em setembro do ano passado, o top-5 dos galos afirmou que o brasileiro havia se recusado ao enfrentá-lo. Ao UOL, o paraense disse que primeiro encarou adversários mais "fraquinhos" no novo peso até, enfim, chegar a hora da luta contra Cory.

"Eu estava chegando na categoria... não posso chegar ali no meio dos leões e querer enfrentar o rei (risos). Eu tinha de escolher o mais fraquinho, né? Então, escolhi para me adaptar ao peso, eu estava saindo de uma categoria muito mais leve que eles. Agora já subi um pouco mais de peso, a força aumentou, então é a hora de dar o que ele quer."

Deiveson busca ser o terceiro lutador brasileiro a se sagrar campeão de duas categorias diferentes do UFC -nesse caso, se juntaria a Alex Poatan e Amanda Nunes. O paraense conquistou o cinturão dos moscas pela primeira vez em julho de 2020, ao derrotar Joseph Benavidez. Fez duas defesas, uma delas bem-sucedida, antes de recuperar o posto em janeiro de 2022.