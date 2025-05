Técnico da NBA Gregg Popovich se aposenta após 29 anos de carreira

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gregg Popovich, treinador do San Antonio Spurs, anunciou nesta sexta-feira (2) que deixa o posto de técnico do time. Ao longo de 29 anos na função, Popovich, que tem 76, levou o time do Texas a cinco títulos da NBA.

"Apesar de meu amor e paixão pelo jogo continuarem, decidi que é hora de sair do cargo de técnico principal", diz o comunicado.

A permanência por tantos anos no cargo é incomum. Agora, Popovich continua no time como presidente. Mitch Johnson, um de seus assistentes, assume a função.

O afastamento em meio a problemas de saúde do treinador. Em novembro do ano passado, ele teve um derrame na arena do time e, desde então, só comandou cinco partidas no campeonato. Johnson assumiu os outros 77 jogos da temporada.

Popovich deixa o cargo com alguns recordes: ele é o treinador que venceu mais play offs com um único time, 170. Ele também foi o responsável pela vitória dos Estados Unidos no basquete nas Olimpíadas de Tóquio.

Sob sua batuta, o San Antonio Spurs levou cinco títulos da NBA, em 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014. Por 22 anos consecutivos, ele teve mais vitórias do que derrotas na temporada. Ele também foi eleito três vezes o técnico do ano da NBA.

Ele é visto como um técnico versátil, que adapta o jogo conforme o time que tem em mãos. Popovich começou na função em 1996, depois de demitir Bob Hall -na época, ele era diretor da equipe.

No ano seguinte, ele contratou Tim Duncan, considerado um dos maiores pivôs da história da NBA. Dois anos depois, em 1999, a equipe ganhou o primeiro título no campeonato.