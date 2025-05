Ancelotti dribla perguntas sobre futuro e pode frustrar plano da seleção

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti resolveu não falar sobre seu futuro e pode frustrar os planos da seleção brasileira. O italiano deixou claro, em entrevista coletiva deste sábado (3), que só comentará seus planos ao final do Campeonato Espanhol.

"O que posso esclarecer, a verdade é que tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pela torcida. Sobre meu futuro, falarei no dia 25 [última rodada do Espanhol]", disse.

O treinador negou estar bravo com a imprensa e se recusou a imaginar como seria sua despedida. Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2026.

"Não vou contar [como imagina a despedida], não sei o que vai acontecer, mas qualquer coisa será uma despedida fantástica, nunca tive uma briga em seis anos com o clube nem vou ter no último dia, que não sei quando será. Pode ser 25 de maio, em 2026...", afirmou Ancelotti.

"Entendo que vocês [jornalistas] querem falar sobre meu futuro. Sei perfeitamente o que tenho que fazer, o que vou fazer e o que faço, que é não falar sobre meu futuro neste sábado (03). Sei que decepciono vocês hoje, mas para mim não importa.

E A SELEÇÃO BRASILEIRA?

A CBF estaria disposta a esperar até o dia 11 (próximo domingo) para acertar com Ancelotti, informou Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL. Neste dia, Real Madrid e Barcelona medem forças pelo Campeonato Espanhol, e uma derrota merengue pode significar o fim da briga pelo título nacional.

O italiano, porém, pode segurar qualquer decisão até o fim de La Liga, que acontece oito dias antes do primeiro jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias. O Brasil encara o Equador do dia 2 de junho, e o Paraguai no dia 10.

A situação também criaria um impasse para fazer a convocação, que deve acontecer por volta da terceira semana de maio.

Além de Ancelotti, Jorge Jesus, desempregad, e Abel Ferreira, do Palmeiras, estão na mira da CBF. A entidade busca um substituto para Dorival Jr há pouco mais de um mês.