Diretor esportivo do Bayern cancela festa dos jogadores em Ibiza

© Getty Images

O Bayern de Munique perdeu, no sábado, a chance de se consagrar campeão, mas continua muito próximo de confirmar o título. Ainda assim, Max Eberl, diretor esportivo do clube, já avisou aos jogadores que a festa programada em Ibiza está cancelada. Em entrevista ao jornal BILD, publicada neste domingo, o dirigente explicou o motivo da decisão.

“Conversamos sobre isso, os rapazes disseram que já tinham isso em mente, mas ainda estamos em competição. Ainda não vencemos o campeonato, e também não queremos que outros clubes façam o mesmo nos próximos anos”, afirmou Max Eberl.

Ele continuou: “Se isso acontecer, no futuro, na penúltima rodada, seis clubes podem fazer a mesma coisa. E aí a competição perde credibilidade.”

Com isso, os jogadores do Bayern terão de se contentar com a tradicional comemoração no gramado, que pode acontecer já no próximo sábado, em casa, contra o Borussia Mönchengladbach.

Leia Também: Jogador sofre "lesão potencialmente fatal" durante partida