Revelado o valor da indenização de Jorge Jesus

O Al Hilal oficializou, na noite de sexta-feira, a saída de Jorge Jesus após chegar a um acordo com o treinador português para a rescisão do contrato que ligava as partes até junho deste ano. Ainda assim, o técnico terá direito a uma "pequena" indenização, e o jornal Al-Riyadiyah informou neste sábado que o valor chega a quase dois milhões de euros.

Na prática, o técnico português de 71 anos vai receber um total de 1,832 milhão de euros, equivalente a dois salários mensais de 916.600 euros cada.

No entanto, o acordo entre o clube saudita e Jorge Jesus também incluiu cláusulas financeiras que impedem o treinador de lucrar ainda mais.

Por exemplo, caso o Al Hilal consiga, de forma improvável, reconquistar o título saudita, Jorge Jesus não terá direito a nenhum valor extra. Além disso, ele também não receberá os prêmios pela eventual conquista da Liga dos Campeões Asiática (2 milhões de euros) nem pela Taça do Rei (500 mil euros).

Por outro lado, o Al Hilal já havia pago ao experiente treinador um valor de 100 mil euros pela conquista da Supercopa Saudita.

Vale lembrar que Jorge Jesus tinha um salário anual de 15 milhões de euros no Al Hilal — sendo quatro milhões pagos logo no início da temporada e o restante distribuído ao longo do ano.

