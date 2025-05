CBF vetou Jorge Jesus após conversa com pai de Neymar; diz site

© Getty Images

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), teria vetado a contratação de Jorge Jesus após uma conversa com o pai de Neymar, segundo revelou o jornal O Globo neste domingo.

Com isso, o sonho do treinador português de comandar a Seleção Brasileira estaria seriamente comprometido, poucos dias depois de ter sido demitido do Al Hilal devido aos maus resultados.

Diante da repercussão, a CBF reagiu à publicação e divulgou um esclarecimento:

"A CBF esclarece que o último encontro entre o presidente Ednaldo Rodrigues e o pai do atleta Neymar ocorreu no dia 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, durante a partida entre a Seleção Brasileira e o Uruguai. Nestes quase seis meses, não houve qualquer contato, seja presencial ou por telefone, entre as partes. Portanto, qualquer afirmação que sugira a participação do pai do jogador Neymar em decisões relacionadas à Seleção Brasileira é absolutamente inverídica", afirmou a assessoria da CBF.

Vale lembrar que a discussão sobre o futuro treinador da Seleção continua em destaque, com o nome de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, sendo apontado como o favorito da entidade.

Leia Também: Real sofre, mas bate Celta com dois de Mbappé e adia definição de Ancelotti