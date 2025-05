Mourinho critica arbitragem após derrota no clássico de Istambul

© Getty Images

O técnico José Mourinho não economizou nas críticas à arbitragem após a derrota do Fenerbahçe por 1 a 0 para o Besiktas, neste domingo (5), no clássico de Istambul, resultado que praticamente tirou seu time da briga pelo título turco, agora a oito pontos do líder Galatasaray.

“Alguns dos nossos jogadores não conseguiram render o suficiente, e isso também comprometeu o desempenho da equipe. Queríamos vencer, mas desperdiçamos chances claras de gol. Parabéns ao Besiktas, mas não merecíamos essa derrota”, declarou o treinador português em entrevista após a partida.

Mourinho também reclamou de decisões da arbitragem e insinuou que o campeonato já estaria definido nos bastidores. “O título foi decidido antes mesmo do campeonato começar. Os últimos jogos em casa foram determinantes, mas o desfecho já estava claro.”

Por fim, o treinador protestou contra lances específicos do jogo. “O pênalti que foi marcado hoje e o pênalti não marcado sobre En-Nesyri... Estou cansado de falar. Não merecíamos perder de forma alguma”, concluiu.

