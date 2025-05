Real Madrid acerta com Alexander-Arnold de graça para a próxima temporada

© Getty Images

O Real Madrid fechou a contratação do lateral-direito Trent Alexander-Arnold para a próxima temporada, segundo revelou nesta segunda-feira (6) o jornalista italiano Fabrizio Romano. O jogador, de 26 anos, deixará o Liverpool ao final de seu contrato e se juntará ao clube merengue sem custos de transferência.

Esta será a primeira experiência de Alexander-Arnold fora do futebol inglês. Formado nas categorias de base do Liverpool, ele passou 20 anos no clube e acumulou títulos importantes, como a Liga dos Campeões e a Premier League. No Real Madrid, ele assinará um vínculo de cinco temporadas.

Em uma carta de despedida emocionante publicada nas redes sociais, o lateral confirmou sua saída:

Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, here we go! 🤍 pic.twitter.com/iCQhmZWRFk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025

“Depois de 20 anos no Liverpool, é hora de confirmar que deixarei o clube ao fim da temporada. Essa foi a decisão mais difícil da minha vida”, escreveu o jogador.

“Quero viver um novo desafio, sair da minha zona de conforto e buscar o melhor de mim, tanto pessoal quanto profissionalmente. Vou dar tudo pelo clube enquanto ainda estiver aqui. Do fundo do meu coração, agradeço aos treinadores, companheiros, funcionários e aos torcedores incríveis por esses 20 anos. Meu amor pelo Liverpool nunca vai morrer”, completou.

Alexander-Arnold é considerado um dos laterais mais talentosos da sua geração e chega ao Real Madrid para reforçar o elenco comandado por Carlo Ancelotti.