Trent Alexander-Arnold anuncia saída do Liverpool após 20 anos

Trent Alexander-Arnold anunciou nesta segunda-feira (5) que deixará o Liverpool ao término da atual temporada, encerrando uma trajetória de 20 anos no clube inglês.

O lateral-direito, de 25 anos, compartilhou a notícia por meio de um vídeo emocionante publicado em suas redes sociais. Na gravação, o jogador afirmou que a saída representa “a decisão mais difícil” que já precisou tomar em sua carreira.

Alexander-Arnold, formado nas categorias de base do Liverpool, conquistou títulos importantes como a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês e o Mundial de Clubes, tornando-se uma das principais referências da equipe nas últimas temporadas. Ainda não há confirmação oficial sobre seu próximo destino.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.



This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.



I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0