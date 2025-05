Volta de Pablo Maia dá opção para Zubeldía 'desimprovisar' na lateral

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O volante Pablo Maia está relacionado para o jogo do São Paulo contra o Alianza Lima (PER) nesta terça. A volta do jogador dá opção para Zubeldía deixar de improvisar na lateral-direita.

Desde a lesão de Pablo Maia, Zubeldía vem utilizando majoritariamente uma formação com Ferraresi na lateral-direita. A ideia é proteger mais a defesa diante da ausência de um primeiro volante, sobretudo depois do problema com Luiz Gustavo.

Junto com Ferraresi, Zubeldía também se acostumou a escalar Cédric na segunda linha. Assim, o São Paulo tinha a possibilidade de jogar tanto em linha de quatro defensiva, com Cédric na ponta, quanto com três zagueiro e o português fazendo a ala.

O desenho tático veio para ajudar na marcação uma vez que o Tricolor passou a atuar com dois segundos volantes: Alisson e Marcos Antônio. Nenhum dos dois tem a marcação como característica primária.

Com a volta de Pablo Maia, Zubeldía pode voltar a montar sua dupla ideal de volantes, com ele e Alisson. A proteção que Maia proporciona libera o argentino para escalar Cédric como lateral-direito, sua posição de origem, ainda que o português seja mais ofensivo que defensivo.

"Estou muito feliz. Evoluí muito bem na recuperação. Foi um momento difícil na minha vida, mas estou retornando com apoio do clube e da minha família. Agora é continuar evoluindo e ganhando ritmo. Estou sem dor, que é o mais importante. Agora é voltar a ser o Pablo 100%. Retornar logo na Libertadores é importante e que possamos trazer a vitória e continuar somando para na reta final decidirmos os jogos no Morumbi", disse Pablo Maia.

