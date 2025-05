Rival do Palmeiras diz que time não tem nível para brigar no Super Mundial

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sergio Busquets prevê um Super Mundial complicado para o Inter Miami. Segundo o meio-campista, o time não está no mesmo nível da competição, mas tentará avançar ao mata-mata.

É claro que não estamos no nível para competir no Mundial de Clubes, mas vamos tentar competir no grupo. Busquets, em entrevista à DAZN durante o GP de Miami

Pensar jogo a jogo, lutar e, com sorte, avançar para a próxima fase, embora seja difícil

O Inter Miami está no Grupo A do Super Mundial, ao lado de Palmeiras, Porto e Al Ahly. Apenas os dois primeiro de cada chave avançam para as oitavas de final.

O time vive um momento conturbado, com eliminação da semifinal da Concachampions. A equipe ainda ocupa a quarta colocação da Conferência Leste da MLS.



OS JOGOS DO GRUPO A DO SUPER MUNDIAL

1ª rodada

14/06 - 21h (de Brasília) - Al Ahly x Inter Miami

15/06 - 19h - Palmeiras x Porto

2ª rodada

19/06 - 13h - Palmeiras x Al Ahly

19/06 - 16h - Inter Miami x Porto

3ª rodada

23/06 - 22h - Inter Miami x Palmeiras

23/06 - 22h - Porto x Al Ahly