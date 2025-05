'Ansiedade atacada', diz Darlan sobre transferência ao Verona, da Itália

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Acompanhar a final da Superliga masculina de vôlei foi um dos itens marcados no roteiro traçado por Darlan em sua despedida do Brasil. O oposto encerrou um capítulo importante de sua história com o Sesi Bauru após seis anos e falou sobre o sentimento de inquietação pelo começo da nova fase.

Darlan vai vestir a camisa do Verona, na Itália. Antes disso, ele tem compromissos com a seleção brasileira na Liga das Nações e é isso que está acalmando o coração do atleta de 22 anos, que estava no Sesi desde as categorias de base.

"A ansiedade está um pouquinho atacada, mas o primeiro foco agora é mais na seleção, por isso estou um pouco mais tranquilo. Eu posso ocupar a minha cabeça com o sonho da seleção", disse Darlan ao UOL.

"Vai ser a primeira experiência fora do Brasil. Eu acho que vai ser muito boa e estou feliz de ter dado esse passo na carreira", completou o oposto.

Darlan e o restante do elenco da seleção brasileira comandada pelo técnico Bernardinho começam a jornada na Liga das Nações no próximo dia 11 de junho. A primeira rodada será contra o Irã e o oposto está confiante no sucesso da equipe nacional.

"A seleção está apostando numa renovação. Então acaba que vai ser um pouco mais difícil, mas a gente está selecionando jogadores muito fortes. Vamos nos preparar. Os treinos estão indo bem e eu acho que esse é um grande ponto para ganharmos confiança e podermos desempenhar bem durante o campeonato", analisou o oposto.

A despedida do Sesi Bauru não foi exatamente como Darlan esperava. A equipe paulista foi derrotada pelo Praia Clube por 3 a 1, no jogo 3 da série de quartas de final da Superliga 2014/2025. Apesar disso, ele fechou sua passagem pelo time com três das quatro maiores pontuações da história da Superliga masculina.

No domingo, ele fez questão de assistir ao duelo entre Sada Cruzeiro e Campinas Vôlei Renata pela final da Superliga, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Entre autógrafos e fotos, Darlan aproveitou para torcer pela equipe paulista.

"É uma final sensacional. Não assisti muito o segundo set [por causa do atendimento aos torcedores], mas é um jogo muito pegado. O Campinas abriu o primeiro set, mas a equipe do Sada é bem cascuda, eles souberam voltar no jogo", comentou.

