Ancelotti chega a acordo verbal para deixar o Real Madrid, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O treinador italiano Carlo Ancelotti, alvo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), chegou a um acordo verbal para deixar o comando do Real Madrid, segundo informações publicadas nesta segunda-feira (5) pelo site The Athletic.

De acordo com a publicação, o anúncio oficial da saída pode acontecer após o clássico contra o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, no próximo domingo (11).

Ainda segundo o site, as partes teriam chegado a um acordo financeiro pelo fim antecipado do contrato – o compromisso entre Ancelotti e Real Madrid vai até junho de 2026.

Desde a demissão de Dorival Júnior, no fim de março, o nome de Ancelotti surgiu como o favorito do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para comandar a seleção brasileira na reta final das Eliminatórias Sul-Americanas e na Copa de 2026.

Ednaldo já havia tentado a contratação no início de sua gestão, em 2023, mas não conseguiu chegar a um acordo na ocasião após ser afastado do cargo por decisão da Justiça e ver Ancelotti renovar seu contrato com o Real Madrid.

Com o cargo novamente vago após a goleada diante da Argentina, as partes teriam se aproximado de um acordo ao longo de abril. O próprio The Athletic indicou no fim do mês passado que a saída do Real Madrid e o acordo com a CBF já estavam certos.

Quando o anúncio já parecia apenas uma mera formalidade, no entanto, as conversas esfriaram após um recuo sinalizado pelo treinador.

Dificuldades para acertar a rescisão de contrato com a diretoria do Real Madrid e o interesse de clubes sauditas foram apontados pela imprensa europeia entre os motivos para a indecisão por parte de Ancelotti.

O português Jorge Jesus, que corre por fora entre os cotados para a vaga na seleção brasileira, foi demitido do Al Hilal na última sexta-feira (2). O próprio Al Hilal foi apontado como um dos interessados no trabalho de Ancelotti e estaria disposto a fazer uma oferta acima da apresentada pela CBF.

O também luso Abel Ferreira, multicampeão com o Palmeiras, também teve o nome ligado à seleção brasileira nos últimos dias em meio à indefinição do acordo com o italiano, mas o clube negou qualquer conversa com a CBF nesse sentido.

A CBF busca um nome para assumir a equipe verde amarelo já na próxima rodada das Eliminatórias para a Copa. O Brasil enfrenta o Equador no dia 5 de junho, fora de casa, e pega na sequência o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A seleção pentacampeã é a quarta colocada nas Eliminatórias, com 21 pontos, faltando quatro rodadas para o fim do torneio. Os seis primeiros garantem vaga direta na Copa. O sétimo disputa repescagem.

Diretor da CBF, Rodrigo Caetano afirmou nesta segunda-feira que um novo nome deve ser anunciado em até uma semana.

"Até por questões de negociação e sigilo, fica praticamente impossível ficar falando de probabilidade. A gente sabe que é um tema racional, de extrema responsabilidade, mas temos a intenção de ter essa definição no prazo máximo da semana que vem", afirmou Rodrigo Caetano em entrevista ao Sportv.