Flamengo chega a acordo com Jorginho e aguarda rescisão com Arsenal para anúncio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo chegou a um acordo com o meia Jorginho e aguarda a rescisão do Arsenal, da Inglaterra, para avançar rumo ao anúncio.

O jogador, inicialmente, chega à Gávea após o término da temporada europeia. Ele terá alguns dias de descanso depois da cerimônia de casamento, no começo de junho, e se apresenta para integrar o elenco para o Mundial de Clubes.

O Flamengo estava no mercado em busca de um volante. As conversas com Jorginho já aconteciam há alguns meses e ele chegou a vir ao Rio de Janeiro curtir férias com a esposa. A informação sobre o acerto foi divulgada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem.

Jorginho busca mais tempo em campo e vê o Flamengo como boa oportunidade. O jogador tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026 e quer chamar a atenção da seleção italiana.

O volante, atualmente, está lesionado. Ele sofreu uma lesão no tórax, pelo Arsenal, mas deve retornar aos gramados nesta semana.

O Flamengo busca ainda um camisa 10 e tem interesse no português João Félix. A diretoria quer uma peça que possa substituir Arrascaeta, quando necessário, e também possa atuar mais pelos lados do campo.