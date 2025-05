Miguelito é liberado após passar a noite preso por injúria racial em jogo

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPARESS) - O meia boliviano Miguel Terceros, que está emprestado pelo Santos ao América-MG, foi liberado em Ponta Grossa (PR) após ter sido preso em flagrante ontem por suposta injúria racial contra o atacante Allano no jogo contra o Operário-PR, pela Série B.

O UOL apurou que Miguelito foi liberado nesta manhã pelo Ministério Público. O jogador passou a noite detido, sem algemas, e esperou no fórum da cidade até a liberação.

A investigação continuará, mas o jogador pode voltar para Belo Horizonte e seguir trabalhando. O boliviano, inclusive, já está vendo voo para retornar à capital mineira.

Miguelito afirma que não proferiu nenhuma injúria racial e que apenas rebateu xingamentos. O jogo ficou paralisado após o atacante Allano, do Operário, ter dito que foi chamado de "negro cagão" pelo boliviano em campo. O árbitro da partida ativou o protocolo antirracista, mas relatou na súmula que "nenhum integrante da equipe de arbitragem ou e/ou ouviu tal incidente". Nenhuma câmera da transmissão flagrou o momento.

Pessoas próximas ao atleta afirmaram ao UOL que a prisão não foi mantida por falta de provas conclusivas. Além disso, Allano teria mudado a versão de "negro cagão" para "preto do caral*" e Jacy, capitão do Operário que foi depor como testemunha, teria relatado que só ouviu a palavra "negro".

Alanno, por sua vez foi às redes sociais dizer que não vai se calar. O jogador cobrou um basta ao racismo e disparou: "Ser ofendido pela cor da minha pele é algo doloroso, revoltante e, acima de tudo, inaceitável".

O América-MG monitorou o caso à distância, enquanto o estafe de Miguelito colocou dois advogados no caso. O jogador está chateado com a repercussão e, se o processo for arquivado, pretende processar Allano.