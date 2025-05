Nicolas Cage diz que 'poderia ter morrido' em gravações de filme de surfe

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo filme de Nicolas Cage, The Surfer, já chegou aos cinemas em alguns países e vem chamando atenção por motivos que vão além da atuação do astro hollywoodiano. Em recente entrevista à Entertainment Weekly, Cage revelou que passou por uma situação real de risco de vida durante as gravações.

O episódio aconteceu durante as gravações em Yallingup, na Austrália, uma região conhecida pelas ondas fortes e pela presença constante de tubarões - ao ponto de a produção usar um aplicativo para monitorar os animais em tempo real.

Mesmo com alguma experiência prévia com o surfe -ele já havia surfado com Kelly Slater anos atrás- Cage passou por aulas intensivas com instrutores locais antes de encarar o mar novamente. E mesmo assim, não escapou do sufoco.

THE SURFER

Com direção de Lorcan Finnegan, o longa acompanha a jornada de um homem que retorna à praia de sua infância e entra em conflito com um grupo local de surfistas -situação que o leva a uma espiral de insanidade.

Embora o foco não seja exatamente a performance nas ondas, o filme entrega sequências aquáticas de tirar o fôlego - literalmente, no caso de Cage.