Morre Luis Galván, ex-zagueiro campeão do mundo com a Argentina

O ex-zagueiro argentino Luis Galván, campeão do mundo com a seleção da Argentina, faleceu nesta segunda-feira (6), aos 77 anos. Galván integrou o elenco da histórica conquista da Copa do Mundo de 1978, realizada no país sul-americano — e não 1987, como chegou a ser informado erroneamente por alguns veículos.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) emitiu um comunicado oficial lamentando a morte do ex-jogador, a quem chamou de “ídolo do Talleres de Córdoba”. O clube, onde Galván se destacou durante grande parte da carreira, também se manifestou: “Muita tristeza. Foi um exemplo de humildade, esforço e amor pelas cores do Talleres”, escreveu em suas redes sociais.

Luis Galván disputou 34 partidas pela seleção argentina entre 1975 e 1982, tendo participado também da Copa de 1982, na Espanha. Conhecido por sua firmeza na defesa e liderança em campo, ele marcou época no futebol argentino, especialmente nos anos 1970.

A mensagem de despedida do Talleres foi encerrada com a expressão em espanhol: “Hasta siempre, Luis.”





Comunicamos con mucha tristeza el fallecimiento de Luis Adolfo Galván, emblema del Club y Campeón del Mundo Selección Argentina en 1978.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento, y elevamos nuestras oraciones por el eterno… pic.twitter.com/Yr619tzzbW — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 5, 2025

A causa da morte de Luis Galván ainda está sendo apurada.

