Jogador do Arsenal acerta com Flamengo e será reforço até 2028

O volante Jorginho, de 33 anos, está de saída do Arsenal e tem como destino o Flamengo, segundo informações divulgadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências. O acerto com o clube carioca foi fechado a custo zero e será oficializado apenas após o término da temporada europeia.

De acordo com Romano, o meio-campista italiano assinará contrato válido por três anos, com duração até o fim de 2028. O acerto é considerado um reforço de peso para o time comandado por Filipe Luís.

Com passagens de destaque por Napoli, Chelsea e Arsenal, Jorginho tem no currículo a conquista da Liga dos Campeões (2021) com o clube londrino e da Eurocopa do mesmo ano pela seleção italiana. Em 2021, foi eleito o Melhor Jogador da Europa pela UEFA, superando nomes como Kanté e Kevin De Bruyne.

Na atual temporada, Jorginho disputou 26 partidas pelo Arsenal, marcou um gol e participou da campanha que colocou os Gunners na vice-liderança da Premier League e nas semifinais da Liga dos Campeões.