Acidente em campeonato de Superbikes mata dois pilotos no Reino Unido

Dois pilotos morreram na tarde de segunda-feira após um grave acidente envolvendo 11 motos durante uma prova do campeonato de Superbikes, no circuito de Oulton Park, na Inglaterra.

Owen Jenner, de 21 anos, e Shane Richardson, de 29, foram as vítimas da tragédia que aconteceu pouco depois da largada, quando um dos pilotos caiu, provocando um efeito dominó na pista. Segundo a organização do campeonato, Jenner morreu ainda no posto médico, enquanto Richardson foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Diante da gravidade do acidente, a Polícia de Cheshire informou que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias e possíveis falhas que possam ter contribuído para o ocorrido. A organização também declarou que está prestando apoio às famílias dos pilotos e aos demais envolvidos na colisão.

