Promessa do tênis morre aos 18 anos após ser atropelado nos EUA

O tênis norte-americano está de luto pela trágica morte de Braun Levi, jovem atleta de apenas 18 anos, que não resistiu aos ferimentos após ser atropelado no último domingo (5) em Los Angeles, na Califórnia. A informação foi confirmada pelo jornal Los Angeles Times.

Segundo a publicação, a motorista do veículo, Jenia Resha Belt, de 33 anos, estava sob efeito de álcool no momento do acidente. Ela já havia perdido a carteira de habilitação em 2024 justamente por dirigir embriagada. Belt foi presa poucas horas após atropelar Levi em South Sepulveda Boulevard.

Braun Levi era considerado um fenômeno em ascensão na equipe de tênis da Loyola High School, onde estava prestes a se formar. Em nota de pesar publicada nas redes sociais, o departamento de esportes da escola lamentou a perda:

“Estamos de coração partido ao compartilhar a notícia da morte de Braun Levi, aluno do último ano da Loyola High School. Sua personalidade adorável, sorriso contagiante e energia incansável fizeram dele uma figura querida em nossa comunidade. Sentiremos sua falta profundamente”.

