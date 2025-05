Filho de Cristiano Ronaldo é convocado para a Seleção Sub-15 de Portugal

© Al Nassr FC

Cristianinho, filho do craque português Cristiano Ronaldo, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Portuguesa Sub-15. Aos 14 anos, o jovem atacante integra a lista de 22 atletas chamada pelo técnico João Santos para disputar o Torneio Internacional Vlatko Markovic, que será realizado na Croácia entre os dias 13 e 18 de maio.

Atualmente, Cristianinho joga nas categorias de base do Al Nassr, clube saudita onde também atua seu pai. A participação no torneio marcará sua estreia com a camisa da seleção portuguesa.

Portugal fará quatro partidas durante a competição. Os três primeiros jogos estão marcados contra o Japão (13 de maio), Grécia (14 de maio) e Inglaterra (16 de maio). O quarto confronto será no dia 18, ainda sem adversário definido. A convocação reforça as expectativas em torno do futuro do jovem, que já é visto como uma promessa do futebol.

