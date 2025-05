Inter x Barça na Champions e Corinthians na Sul-Americana; veja destaques da TV

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um jogo com seis gols no primeiro duelo pela semifinal da Champions League, Inter de Milão e Barcelona voltam a se encontrar nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), na Itália, no segundo e decisivo confronto pela semifinal do principal torneio de clubes da Europa.

O empate na partida de ida, por 3 a 3, deixou a disputa aberta. SBT, TNT e Max transmite o embate que vai definir o primeiro finalista da competição.

Mais tarde, às 21h30, o Corinthians vai receber o América de Cali na Neo Química Arena, em Itaquera, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Terceiro colocado do Grupo C, com quatro pontos, o time alvinegro precisa da vitória para manter vivas as suas chances de avançar ao mata-mata. A equipe colombiana, com cinco pontos, está na segunda posição da chave, liderada pelo Huracán, da Argentina, com sete pontos.

CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA (6)

16H

INTERNAZIONALE X BARCELONA

Champions League: SBT, TNT e Max

19H VITÓRIA X DEFENSA Y JUSTICIA

Copa Sul-Americana: Disney+

19H ALIANZA LIMA X SÃO PAULO

Copa Libertadores: ESPN e Disney+

19H CARABOBO X BOTAFOGO

Copa Libertadores: ESPN 4 e Disney+

20H CLEVELAND CAVALIERS X INDIANA PACERS

Basquete, NBA: Prime Video

21H30 FORTALEZA X COLO-COLO

Copa Libertadores: Paramount+

21H30 CORINTHIANS X AMÉRICA DE CALI

Copa Sul-Americana: SBT, ESPN e Disney+

22H30 MINNESOTA TIMBERWOLVES X GOLDEN STATE

Basquete, NBA: Prime Video

