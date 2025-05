O que Zé Roberto planeja para Gabi no começo da Liga das Nações

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - José Roberto Guimarães indicou querer que Gabi integre a seleção brasileira feminina de vôlei já na primeira etapa da Liga das Nações, mesmo que a presença da ponteira em quadra ainda seja uma incógnita.

A competição começa no dia 4 de junho, no Rio de Janeiro, e a comissão técnica aponta para um cuidado quanto a parte física das atletas convocadas. Gabi, por exemplo, que atualmente está no Conegliano, da Itália, sagrou-se campeã da Liga dos Campeões em final realizada no último domingo -a central Carol, do Scandicci, ficou com o vice.

"Depende muito do que essas jogadoras ainda têm pela frente ou o tempo que elas tiveram. Já conversei com algumas delas. O pessoal que está na Turquia, na Itália... Temos de pensar o que vai acontecer com cada uma, qual foi a temporada de cada uma, quanto vamos dar de folga para poder fazer com que elas cheguem bem, em uma situação adequada", começou o treinador.

Estive conversando com a Gabi. Ela chegou em todas as finais de todas as competições, e é uma jogadora que está na estrada há 10 anos. Temos de tomar muito cuidado. Ela quer participar da VNL. Acho que vai ser legal o fato dela querer estar conosco no Rio. Talvez não jogue, mas ela vai estar junto com o time. É a nossa capitã, espelho para as outras jogadoras, e nesta terça-feira (06) joga nos melhores times do mundo. Seria importante treinar com o grupo e ajudar a orientar, passar as coisas que aprendeu. É aquela jogadora que agrega muito José Roberto Guimarães

Além da Liga das Campeões, o Conegliano foi campeão do Campeonato Italiano e do Mundial de Clubes.

Na primeira fase da Liga das Nações, o Brasil vai enfrentar República Tcheca, Estados Unidos, Alemanha e Itália. A segunda semana da competição será de 18 a 22 de junho, na Turquia; e a terceira, de 9 a 13 de julho, no Japão. A fase final será disputada de 23 a 27 de julho, na Polônia.

É difícil fazer um prognóstico, não sabemos como essas seleções vão vir. É um ano de pós-Olimpíada, algumas jogadoras também estavam participando da fase final da Liga dos Campeões. Não sei se os técnicos vão convocá-las. A nossa ideia sempre foi de que a Liga das Nações sirva de preparação para o Mundial. Logicamente, queremos ganhar a VNL, que ainda não ganhamos desde que virou esse nome (antes, era Grand Prix), mas a prioridade vai ser o Mundial José Roberto Guimarães

A Confederação Brasileira de Vôlei já divulgou a primeira lista para os treinos preparatórios para a Liga das Nações, com seis atletas convocadas e quatro convidadas. Novos nomes vão ser divulgados aos poucos.

"Eu não estou com pressa com isso. Elas [que jogam no exterior] já sabem, já conversei com algumas. O pessoal estava envolvido com a Superliga e temos esse cuidado para não interferir no resultado das equipes."