Fisiculturista Gui Bull morre aos 30 e namorada desmente boatos

© Reprodução- Instagram

O mundo do fisiculturismo perdeu Guilherme Henrique, conhecido como Gui Bull, aos 30 anos. A notícia da morte do atleta foi divulgada na terça-feira (6) por sua namorada, Jéssica Belenello, em uma tocante homenagem no Instagram. Através de fotos e vídeos do casal, Jéssica expressou sua profunda dor e saudade.

Em sua mensagem, a médica compartilhou a dificuldade de lidar com a ausência do amado, descrevendo a perda como insuportável e a vida sem ele como sem sentido. Ela relembrou os planos futuros do casal, incluindo o casamento, e a parceria que definiu o relacionamento deles. "Era eu por você, e você por mim, você dizia isso e eu acreditei. Nunca imaginei que ficaria aqui sem você", escreveu Jéssica.

Nos Stories, Jéssica Belenello fez questão de refutar as especulações que circulavam sobre a causa da morte de Gui Bull, negando veementemente qualquer relação com o uso de anabolizantes ou hormônios. Ela esclareceu que a causa do falecimento foi asfixia por broncoaspiração e pediu respeito nesse momento de luto, ameaçando com medidas legais comentários ofensivos ou mentirosos. "O Gui é o amor da minha vida, foi uma pessoa incrível, cheia de luz e merece ser lembrado assim", declarou.

[Legenda]© Reprodução

Gui Bull era conhecido por seu trabalho como consultor esportivo e divulgava sua expertise em seu perfil oficial. Em seu currículo, ele se apresentava como biólogo formado pela Universidade Estadual do Paraná, com mestrado e doutorado em Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá, além de estar cursando Nutrição no Centro Universitário de Maringá.

Leia Também: Promessa do tênis morre aos 18 anos após ser atropelado nos EUA