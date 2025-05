PSG e Arsenal definem o segundo finalista da Champions; veja destaques da TV

© Agafapaperiapunta / iStok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Champions League define o seu segundo finalista nesta quarta-feira (7). Depois do histórico confronto no qual a Inter de Milão eliminou o Barcelona, com placar agregado de 7 a 6, Paris Saint-Germain e Arsenal duelam para saber quem vai enfrentar o time italiano na decisão.

No primeiro duelo, a equipe francesa venceu em Londres, por 1 a 0. Agora, terá a vantagem de jogar por um empate diante de seu torcedor, às 16h (de Brasília), em Paris. A TNT e a Max exibem o confronto.

A final da Champions está marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Também nesta quarta-feira, o Palmeiras visita o Cerro Porteño pela fase de grupos da Libertadores. O jogo será às 19h, com transmissão de Globo, ESPN e Disney+.



CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DESTA QUARTA-FEIRA (7)

16h PSG x Arsenal

Champions, TNT e Max

18h Etapa de Burleigh Heads

WSL, YouTube (WSL), ge e Sportv3

19h Bahia x Nacional

Libertadores, Paramount+

19h Puerto Cabello x Vasco

Sul-Americana, ESPN e Disney+

20h Corinthians x Red Bull Bragantino

Campeonato Paulista feminino, Sportv

21h30 Cerro Porteño x Palmeiras

Libertadores, Globo (SP e parte da rede), ESPN e Disney+

21h30 Grau x Grêmio

Sul-Americana, Paramount+

22h30 Thunder x Nuggets

NBA, Prime Video e NBA League Pass