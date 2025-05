Promotoria recorre contra absolvição de Daniel Alves em ação de estupro

© Getty Images

Nesta quarta-feira (7), o Ministério Público de Barcelona, na Espanha, recorreu da absolvição de Daniel Alves no processo em que ele foi condenado por estupro. O Tribunal Superior da Catalunha tinha anulado a condenação do atleta brasileiro, alegando inconsistências no depoimento da vítima.

O pedido da Promotoria se une a outro recurso já apresentado pela defesa da vítima em abril, que reabriu o caso judicialmente. Agora, Daniel Alves voltará a ser julgado, desta vez no Tribunal Supremo da Espanha, a instância mais alta da Justiça do país.

O jogador de futebol havia sido condenado por estuprar uma jovem espanhola em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. Na Justiça, Daniel Alves negou as acusações.

