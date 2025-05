Pedido de Abel supera gelo de 2 meses, aproveita brecha e se firma no time

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O latera direito Agustín Giay vive seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. O argentino de 21 anos foi contratado por R$ 40 milhões no meio do ano passado e não havia engrenado, mas ele aproveitou uma brecha no elenco e se firmou como titular no time de Abel Ferreira.

O QUE ACONTECEU

Giay completou seu sexto jogo consecutivo como titular do Palmeiras na partida contra o Vasco, vive uma ótima fase e caiu nas graças da torcida. O lateral foi fundamental para a vitória palmeirense no fim de semana ao tirar uma bola de bicicleta praticamente em cima da linha quando o placar estava 0 a 0.

O argentino ficou mais de dois meses sem entrar em campo durante o Campeonato Paulista e agora virou titular com atuações importantes. Giay só voltou a receber minutos no Palmeiras na estreia do Brasileiro contra o Botafogo, no dia 30 de março. Antes disso, seu último jogo tinha acontecido em 25 de janeiro.

Giay aproveitou "brecha" no elenco por conta de lesões. Marcos Rocha foi um dos destaques durante o Paulista e teve uma lesão no primeiro jogo da final. Mayke, que deveria ser o substituto, também se machucou, e o argentino ganhou espaço pelo lado direito da defesa.

O crescimento do atleta não é algo inesperado dentro do Palmeiras. A direção alviverde e a comissão técnica têm paciência com jogadores contratados recentemente e entendem que as coisas podem demorar a acontecer. Em outros casos, como Bruno Tabata e Rafael Navarro, o pedido de saída partiu dos atletas -o que não aconteceu com Giay.

"Vocês estão vendo o Giay. Se faço o que boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora e às vezes o treinador também. Calma. Hoje em dia não temos muito, mas no Palmeiras temos", disse Abel, após a vitória sobre o Vasco.

Giay foi contratado pelo Palmeiras por ter um currículo importante pela idade. Ele foi capitão do time sub-20 da seleção argentina, titular do San Lorenzo na Copa Libertadores aos 20 anos e chegou a estar na mira de clubes grandes da Europa, como o Atlético de Madri. Abel ficou encantado com o jogador após os duelos contra o clube argentino na fase de grupos da Libertadores do ano passado e pediu a contratação.

A pouca minutagem do atleta no início do ano se deu pela concorrência na posição. Marcos Rocha (342 jogos), e um dos capitães do time, e Mayke (313) são atletas históricos do Palmeiras nos últimos anos, e essa disputa não é simples.

Quem acompanha o dia a dia do jogador na Academia de Futebol afirma que o argentino continuou extremamente dedicado ao trabalho mesmo no período que não era utilizado. E ele tem a consciência de que é um jovem que tem muito a evoluir.

Com Marcos Rocha e Mayke retornando de lesão agora e sem ritmo de jogo, Giay deve manter sua sequência como titular nesta quarta-feira (07), às 21h30 (de Brasília) contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.