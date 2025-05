Comemoração do PSG termina com atropelamento e 47 detidos

© Reuters

O clima de festa pela classificação do Paris Saint-Germain à final da Liga dos Campeões terminou em violência na madrugada desta quinta-feira (8), em Paris. De acordo com o jornal Le Parisien, um motorista avançou com o carro contra torcedores do PSG que comemoravam nos Campos Elísios, ferindo três pessoas — uma delas em estado grave.

As motivações do condutor ainda não foram esclarecidas, mas o veículo foi destruído e incendiado, deixando um rastro de caos que se espalhou pela capital francesa.

A polícia de Paris deteve 47 pessoas ao longo da noite e foi obrigada a usar balas de borracha e gás lacrimogêneo para conter a multidão. Barricadas foram erguidas, lojas e carros foram vandalizados, e vídeos com as cenas de destruição e enfrentamento se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

A confusão teve início após a vitória do PSG sobre o Arsenal, com um placar agregado de 3 a 1, que garantiu o time francês na grande final da Liga dos Campeões. A decisão será disputada contra a Inter de Milão no dia 31 de maio.

Des supporters du #ParisSaintGermain ont érigé des barricades en feu près des Champs-Élysées lors des célébrations de la qualification en finale de la Ligue des champions. #PARARS pic.twitter.com/joWCIgSxPG — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 7, 2025

DIRECT - #Paris : Une devanture d’un magasin est vandalisée.



Les policiers sont débordés par les festivités de la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions sur les Champs-Élysées. ( Témoin) #PSGARS pic.twitter.com/E073z7QwVj — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) May 7, 2025

🇫🇷 FLASH – La police charge pour disperser des supporters du PSG célébrant sur la chaussée après la qualification du club parisien en finale de Ligue des Champions. #PSG #PSGARS #ChampsElysées #UCL

pic.twitter.com/8of5qvii8B — Media Express (@media_express_e) May 7, 2025

