Imagens mostram rastro de destruição provocado pelos torcedores do PSG

© X/@WolfActu

O que começou como uma noite de celebração pela classificação do Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões acabou se transformando em uma madrugada de violência e destruição nas ruas de Paris.

Milhares de torcedores saíram às ruas na noite de quarta-feira (8) para comemorar a vitória do PSG sobre o Arsenal, que garantiu ao clube francês uma vaga na grande decisão do torneio europeu. No entanto, o clima de festa rapidamente saiu do controle.

A polícia foi acionada após registros de confrontos, vandalismo. Três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas durante o caos, e pelo menos 47 foram detidas pelas autoridades.

Vídeos nas redes sociais mostram barricadas em chamas, lojas vandalizadas e correria pelas ruas. A polícia utilizou gás lacrimogêneo e balas de borracha para tentar dispersar os manifestantes e restaurar a ordem.

O PSG volta a disputar a final da Liga dos Campeões no próximo dia 31 de maio, quando enfrentará a Inter de Milão. Ainda não houve um posicionamento oficial do clube sobre os incidentes registrados após a partida.

Confira as imagens.

