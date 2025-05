Tottenham e United lutam por final inglesa na Liga Europa; veja destaques da TV

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão da Liga Europa desta temporada tem grandes chances de ser dominada por times ingleses, com Tottenham e Manchester United muito próximos de confirmar uma vaga na final.

As duas equipes construíram boas vantagens nos confrontos de ida pelas semifinais. Na Espanha, o time de Manchester venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0 e agora vai receber a equipe espanhola nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Old Trafford. A CazéTV transmite o jogo.

O Tottenham, por sua vez, venceu o Bodø/Glimt, em casa, por 3 a 1, e agora vai viajar à Noruega em uma situação bastante confortável para confirmar sua classificação. A Band exibe a partida.

Disputada em jogo única, a decisão da Liga Europa está marcada para o dia 21 de maio, no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha.

*

CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DESTA QUINTA (8)

12h30 Brasil x Espanha

Copa do Mundo de futebol de areia, CazéTV, Fifa+ e Sportv2

16h Bodo-Glimt x Tottenham

Liga Europa, Band

16h Chelsea x Djurgarden

Conference League, CazéTV

16h Manchester United x Athletic Bilbao

Liga Europa, CazéTV

19h Talleres x Libertad

Libertadores, ESPN3 e Disney+

19h Deportes Iquique x Atlético-MG

Sul-Americana, ESPN e Disney+

21h30 Atlético Nacional x Internacional

Libertadores, ESPN e Disney+

21h30 Barcelona SC x River Plate

Libertadores, Paramount+

21h30 GV San Jose x Fluminense

Sul-Americana, Paramount+

21h35 Athletico-PR x Chapecoense

Série B, YouTube (Desimpedidos), RedeTV!, ESPN4 e Disney+

Leia Também: Imagens mostram rastro de destruição provocado pelos torcedores do PSG