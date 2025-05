Roy Keane detona Ruben Amorim e jogadores do United: "Vergonhoso"

© Getty Images

Roy Keane, conhecido por suas opiniões contundentes, voltou a criticar duramente o elenco do Manchester United e o técnico Rúben Amorim nesta quinta-feira (8), durante participação no podcast Stick to Football, da Sky Sports. A irritação do ex-capitão dos Red Devils tem origem no desempenho da equipe na derrota por 4 a 3 para o Brentford, no último domingo, pela Premier League.

Segundo Keane, o clube tem priorizado a Liga Europa em detrimento dos compromissos no Campeonato Inglês, o que ele considera inaceitável. “Quão ruins eles são! Estão me tirando do sério! Ficam repetindo: ‘Temos um grande jogo na próxima semana’, mas não se esforçam! Eu entendo que haja um jogo importante, mas isso justifica abandonar os jogos da liga? É vergonhoso, uma vergonha absoluta”, disparou.

O ex-volante, que defendeu o United em 480 partidas, também criticou o número de derrotas da equipe na temporada. “Desempenhos vergonhosos na liga! Esse time simplesmente não consegue competir. Perderam 15 jogos! Isso é inaceitável. O United não consegue lidar com um jogo contra o Brentford? Eles nem tentam ganhar!”, completou

O Manchester United entra em campo ainda nesta quinta-feira pela semifinal da Liga Europa. A equipe pode garantir vaga na final caso mantenha ou amplie a vantagem na eliminatória contra o Athletic Bilbao.

