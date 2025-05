Excluído do Mundial, nome do clube de James Rodríguez ainda aparece na taça

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Excluído pelo Comitê Arbitral do Esporte (CAS) do Super Mundial de Clubes da Fifa, o nome do Léon (MEX) - clube do colombiano James Rodríguez - ainda consta no troféu da competição.

O QUE ACONTECEU

O nome da equipe mexicana está fincado em um dos anéis da chamativa taça. Além dele, constam todos os outros times que disputarão o torneio nos Estados Unidos.

A taça está no Rio de Janeiro realizando seu tour. Após ficar dois dias com o Botafogo e dois dias com o Flamengo, ela agora está sob posse do Fluminense, que a exibiu nesta quarta-feira (7) no Cristo Redentor e em sua sede, nas Laranjeiras, e nesta sexta-feira (9) a levará para o Maracanã e o Pão de Açúcar.

A exclusão do León no CAS aconteceu na última terça-feira. O motivo foi que o clube pertence ao mesmo dono do Pachuca, outra equipe mexicana participante da competição, algo que viola o regulamento da Fifa que diz: "nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar ou exercer influência sobre mais de um clube participante".

Uma audiência ocorreu na Suíça para que o Léon apresentasse suas justificativas. Os mexicanos tentavam alegar que cumpriram todos os pré-requisitos de elegibilidade e que não pertencem à mesma entidade jurídica do Pachuca, algo que não conseguiu ser comprovado.

Um brasileiro participou da audiência como árbitro. Daniel Cravo Souza esteve ao lado do italiano Massimo Coccia. O presidente foi o paraguaio Roberto Moreno.

E COMO FICA AGORA?

A Fifa decidiu que fará um playoff entre o América do México e o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O enfrentamento foi definido em função do time mexicano ser o melhor ranqueado e os americanos terem sido os vice-campeões da Concacaf.

O Alajuelense, da Costa Rica, chegou a pleitear a vaga. A Fifa, porém, rejeitou sua candidatura.

A exclusão do nome do León na taça do Super Mundial acontecerá após a definição da vaga. O vencedor do confronto entre mexicanos e americanos terá seu nome colocado no lugar.

Curiosamente, o tour do troféu ainda passará pelo México. Ele chegará no país após a passagem por São Paulo, onde ficará sob posse do Palmeiras, o outro brasileiro participante.

LEÓN SE MANIFESTA: 'OS RIVAIS FORAM MUITO INFLUENTES'

O León emitiu uma nota oficial muito dura e fez acusações. O clube mexicano alegou que "os rivais foram muito influentes" e que "os interesses eram altos". Veja a íntegra:

A sentença foi muito dura, os rivais foram muito influentes, a pressão foi intensa e os interesses eram altos. Como Instituição, assumimos o custo e as consequências de um processo como este, mas quem mais sofreu durante este caminho foi o nosso povo: torcedores e jogadores mereciam mais respeito por parte de um organismo dedicado a promover o esporte. Porém, desde o início, nenhum princípio esportivo existiu neste caso.Trecho da nota oficial do León

TROFÉU FEITO POR JOALHERIA DE LUXO

O troféu foi projetado pela FIFA e elaborado em colaboração com a joalheria de luxo "Tiffany & Co". Ele possui acabamento em banho de ouro 24 quilates.

A taça apresenta inscrições intrincadas a laser em ambos os lados, exibindo textos e imagens que retratam a história do futebol.

As inscrições incluem um mapa-múndi, os nomes de todas as 211 Associações Membro da Fifa e as seis confederações.

O disco central do troféu exibe uma série de ícones que capturam as tradições do futebol, incluindo símbolos de estádios, equipamentos e um mapa do mundo.

O troféu também apresenta inscrições em 13 idiomas e em braile, uma preocupação com a inclusão e com a acessibilidade.

Há espaço disponível para gravar a laser os emblemas dos clubes vencedores em 24 edições do torneio. Além disso, o troféu pode se transformar de um escudo em uma estrutura orbital e multifacetada.

