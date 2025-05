Real Madrid acerta com Xabi Alonso para substituir Ancelotti, diz jornal

© Getty Images

O Real Madrid teria fechado um acordo com Xabi Alonso para que ele assuma o comando técnico da equipe principal na próxima temporada, segundo informações publicadas nesta sexta-feira (10) pelo jornal espanhol Marca. O ex-volante, que atualmente dirige o Bayer Leverkusen, é o escolhido para suceder Carlo Ancelotti no banco do clube merengue.

De acordo com a publicação, o contrato será válido por três temporadas, mas só entrará em vigor após a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, competição que será realizada no meio de 2025.

Ídolo do clube, Xabi Alonso conhece bem o ambiente do Santiago Bernabéu. Ele atuou como jogador do Real Madrid entre 2009 e 2014, período em que conquistou títulos como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.

O técnico de 43 anos deverá levar consigo os preparadores físicos Sebas Parrilla e Alberto Encinas, o que pode colocar em dúvida a permanência de Antonio Pintus, profissional muito respeitado no clube e conhecido por sua exigência física com o elenco.

Enquanto isso, o destino de Carlo Ancelotti parece cada vez mais próximo da Seleção Brasileira. Segundo o Marca, os entraves entre o treinador italiano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Real Madrid teriam sido resolvidos. Ancelotti é o favorito para assumir a equipe pentacampeã, embora nomes como os portugueses Jorge Jesus, Abel Ferreira e José Mourinho também tenham sido especulados.

Leia Também: Ancelotti pode repetir roteiro e deixar Real sem título de expressão no ano

Leia Também: Ancelotti tem acordo para assumir o Brasil antes de jogos de junho, diz jornal