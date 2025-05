Manny Pacquiao deve voltar ao boxe em julho após quase 4 anos parado

© Getty Images

O lendário boxeador filipino Manny Pacquiao, de 45 anos, está prestes a retornar aos ringues após quase quatro anos afastado da modalidade. A informação foi revelada pela ESPN, que aponta que Pacquiao já teria fechado um acordo para enfrentar Mario Barrios em uma disputa pelo cinturão dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe (WBC).

O duelo está previsto para o dia 19 de julho, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pouco mais de um mês após o nome de Pacquiao ter sido incluído no Hall da Fama do Boxe Mundial — uma das maiores honrarias da modalidade — e em plena campanha eleitoral nas Filipinas, onde concorre ao cargo de senador.

Pacquiao não entra em um ringue profissional desde agosto de 2021, quando foi derrotado por Yordenis Ugás na luta justamente pelo título que agora volta a disputar. Desde então, o ex-campeão vinha se dedicando exclusivamente à carreira política, mas a derrota e a perda do cinturão parecem ter permanecido como uma espécie de "capítulo inacabado".

Apesar do acordo já estar selado, o anúncio oficial do retorno de Pacquiao só poderá ser feito legalmente após as eleições filipinas, que acontecem na próxima quarta-feira (15), em razão da legislação eleitoral do país.

Caso se confirme, o combate marcará mais um capítulo histórico na carreira de um dos maiores nomes do boxe mundial, dono de um currículo que inclui títulos em oito categorias diferentes — um feito sem precedentes no esporte.

