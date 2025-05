Vítor Pereira é eleito treinador do mês da Premier League

© Getty Images

A Premier League anunciou nesta sexta-feira (09) que o português Vítor Pereira, comandante do Wolverhampton, foi eleito o melhor técnico do mês de abril no Campeonato Inglês. A escolha foi oficializada por meio de comunicado nas redes sociais da liga.

O treinador foi reconhecido por um desempenho impecável à frente dos Wolves, que venceram todas as cinco partidas disputadas no mês: West Ham (1 a 0), Ipswich Town (2 a 1), Tottenham (4 a 2), Manchester United (1 a 0) e Leicester City (3 a 0). A sequência de vitórias garantiu matematicamente a permanência do clube na primeira divisão, com um mês de antecedência para o fim da temporada.

Vítor Pereira superou concorrentes de peso como Unai Emery (Aston Villa), Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle) e Arne Slot (Liverpool), e sucede o compatriota Nuno Espírito Santo, técnico do Nottingham Forest, vencedor da premiação no mês anterior.

Essa é mais uma conquista relevante na trajetória do técnico português, que tem se consolidado como peça-chave na campanha de recuperação do Wolverhampton na Premier League.

