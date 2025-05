Jogador de Seleção é atropelado por trem e morre em trágico acidente

© Reprodução / Instagram

O jogador de rúgbi Josaia Raisuqe, de 30 anos, morreu nesta quinta-feira (8) após ser atingido por um trem enquanto dirigia em uma passagem de nível na cidade de Castres, no sudoeste da França. O atleta se deslocava para o centro de treinamento do Castres Olympique, clube pelo qual atuava desde 2021.

Segundo informações do jornal galês Wales Online, o acidente ocorreu de forma repentina. As autoridades francesas informaram que nenhum passageiro do trem ficou ferido. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, o Castres Olympique lamentou a morte do jogador, que também integrava a seleção de Fiji. “Toda a família CO está devastada com esta notícia terrível. Josh estava no clube desde 2021. Ele era um companheiro de equipe maravilhoso, muito amado por todos e pelos torcedores do Castres, que o acolheram”, escreveu o clube.

