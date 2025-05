Jogador ficará na UTI por tempo indeterminado após choque; vídeo

© Reprodução / X

O ponta Jaderson, do Remo, permanece internado na UTI do Hospital Porto Dias, em Belém, após sofrer uma grave lesão durante o clássico contra o Paysandu, válido pela final do Campeonato Paraense. O incidente ocorreu na última quarta-feira (data da partida), quando o atleta, de 24 anos, bateu a parte de trás da cabeça no rosto do zagueiro Novillo durante uma disputa pelo alto.

O impacto deixou Jaderson inconsciente por alguns minutos, o que gerou imediata preocupação no estádio Mangueirão. O árbitro paralisou o jogo para ativar o protocolo de concussão, e o camisa 10 foi retirado de campo de ambulância. Desde então, o jogador está sob cuidados intensivos.

Em boletim médico assinado pelo Dr. Jean Klay S. Machado, diretor médico do Remo, foi informado que Jaderson apresentou “evolução clínica favorável, mantendo-se hemodinamicamente estável, consciente e sem qualquer tipo de déficit neurológico”. Apesar disso, o atleta continuará na UTI “por tempo indeterminado” devido à gravidade do quadro inicial e à necessidade de vigilância intensiva.

Já Novillo, que sofreu traumatismo cranioencefálico no mesmo lance, recebeu atendimento médico e foi liberado posteriormente. A situação de Jaderson segue sendo monitorada de perto, e o clube ainda não divulgou previsão para sua recuperação completa.

️ IMAGENS FORTES!



Jaderson e Novillo se chocaram de cabeça no gramado.

Ambulâncias entraram em campo para atender os jogadores, Jaderson foi levado para o hospital e Novillo acordou ainda em campo e foi levado ao vestiário.



Paysandu 2x3 Remo



