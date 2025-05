Ancelotti abre "portas" a Xabi Alonso: "É um dos melhores do mundo"

© Getty Images

Carlo Ancelotti recusou, neste sábado, confirmar que está de saída do Real Madrid, apesar dos rumores que, nos últimos dias, o apontam como possível sucessor de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira.

Questionado se o El Clásico contra o Barcelona, no Estádio Olímpico Lluís Companys, será "especial" por ser o último, o técnico italiano respondeu com ironia:

“É especial, como todos os jogos contra o Barcelona. É o último El Clásico da temporada, porque o Barcelona não está no Mundial de Clubes.”

“Real Madrid, assim como o Milan, fica no coração mais do que outros clubes, é normal. A lua de mel continua. Como em todo relacionamento, no início há muita paixão. Depois vem o carinho...”, afirmou Ancelotti, segundo o jornal espanhol As.

O treinador também evitou responder diretamente sobre a possibilidade de Xabi Alonso, que está deixando o Bayer Leverkusen, ser seu sucessor no comando do Real Madrid:

“Ele tem todas as portas abertas, porque já mostrou que é um dos melhores treinadores do mundo.”

Leia Também: Jogador ficará na UTI por tempo indeterminado após choque; vídeo