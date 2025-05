Bellingham será operado e faz 'soar alerta' no Real Madrid

© Getty Images

Os problemas físicos continuam a atormentar o elenco principal do Real Madrid, e o mais recente afetado é ninguém menos que Jude Bellingham. Segundo informações divulgadas neste domingo pelo portal espanhol Relevo, o jogador deverá passar por uma cirurgia.

O meio-campista inglês vem lidando com uma lesão no ombro esquerdo desde o dia 5 de novembro de 2023, quando sofreu uma queda feia durante uma partida no estádio Santiago Bernabéu, em que o Real Madrid empatou com o Rayo Vallecano em 0 a 0.

As dores persistem, e o jogador de 21 anos tem atuado com uma órtese — um suporte utilizado para minimizar o esforço na região afetada. No entanto, a situação teria chegado ao limite.

Agora, resta ao clube encontrar o momento mais apropriado para a realização da cirurgia, que exigirá um tempo de recuperação de, no mínimo, um mês. O Real Madrid, porém, não considera a possibilidade de ficar sem um de seus principais jogadores durante o Mundial de Clubes.

