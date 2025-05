"Messi tem uma qualidade que Lamine Yamal ainda não tem"

© Getty Images

Óscar López pode se orgulhar de ter dividido o vestiário com Lionel Messi, no Barcelona, e de ter treinado Lamine Yamal nas categorias de base do mesmo clube. No entanto, em entrevista concedida neste domingo à emissora francesa RMC Sport, ele foi cauteloso ao fazer comparações entre os dois.

"Os dois são parecidos. São garotos com um talento nato, com uma técnica espetacular, ambos introvertidos... Dois bons meninos, bons companheiros de equipe, leais ao treinador e aos colegas, que se sacrificam", afirmou. Ainda assim, ponderou que "ainda é um pouco cedo" para apontar o jovem como futuro vencedor da Bola de Ouro.

"Obviamente, acho que o Messi é incomparável. Ele foi meu companheiro de equipe quando começamos no time principal, e o que ele já fazia naquela época era extraordinário. Lamine ainda tem toda uma carreira pela frente para evoluir, mas é verdade que, com a idade que tem, já conquistou mais títulos do que Messi havia conquistado na mesma fase da vida", continuou.

"Ambos gostam de jogar pelo lado direito e cortar para o meio, mas o Messi tinha uma qualidade que o Lamine ainda não tem: a capacidade de entender o que o time precisa, interpretar isso e resolver. Lamine, muitas vezes, consegue interpretar, mas às vezes ainda tem dificuldade para executar", finalizou.

