Liderança e possível recorde de público embalam Palmeiras para clássico

© Getty Images

VINICIUS GIMENEZ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras enfrenta o São Paulo neste domingo (11) pela oitava rodada do Brasileirão, em confronto que acontece na Arena Barueri, "segunda casa" do alviverde. O fator liderança e um possível recorde de público embalam o Verdão contra o rival no Choque-Rei.

Segundo o site oficial do Palmeiras - em parcial divulgada na noite da última sexta-feira - foram vendidos 27.400 ingressos para a partida. O número calculado considera os bilhetes adquiridos até 18h20 (de Brasília). A equipe vendeu entradas para o duelo com valores a partir de R$ 20.

Se o interesse do torcedor se mantiver assim, o Alviverde pode bater o recorde de público da Arena Barueri. Em confronto contra o Corinthians, pelo Paulistão de 2024, o Palmeiras colocou 29.647 torcedores no estádio, recorde até hoje.

A venda geral da partida contra o São Paulo acontece até o intervalo do jogo, então os números ainda podem aumentar.

O Palmeiras busca ainda a liderança do Brasileirão -está na terceira colocação, com 16 pontos. Com os confrontos de Flamengo e Red Bull Bragantino encerrados, uma vitória mínima do alviverde basta para assumir a ponta da tabela.

Os dois rivais possuem 17 pontos: os cariocas venceram o Bahia na noite de sábado, por 1 a 0, enquanto o Massa Bruta apenas empatou com o Grêmio, por 1 a 1.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 17h30 (de Brasília). O Tricolor busca sua segunda vitória no torneio, após outros seis empates e assegurando o rótulo de ser a única equipe que não foi derrotada no Brasileirão até o momento.