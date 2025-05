Jogador de 17 anos morre em acidente após jogo

© iStock

O AS Monaco usou as redes sociais, neste domingo, para lamentar a morte de um jogador de basquete após um acidente de trânsito, ocorrido no retorno para casa depois de uma partida realizada no sábado.

O jovem atleta, de apenas 17 anos, fazia parte da equipe da terceira divisão nacional. Além de sua trágica morte, outras cinco pessoas que estavam na van do clube ficaram feridas — entre elas, três jogadores, o treinador e o motorista.

“Nessas circunstâncias trágicas, o Presidente e os membros do Clube expressam suas mais sinceras condolências à família do falecido e aos seus entes queridos, prestando solidariedade aos feridos e a toda a equipe impactada por este acontecimento”, diz o comunicado oficial.

Segundo informações do jornal Le Figaro, o acidente aconteceu por volta das três da manhã, na comuna de Cannet des Maures. Há indícios de que o motorista possa ter adormecido ao volante.

️ L’AS Monaco Basket a la douleur de confirmer le tragique accident survenu dans la nuit, alors que son équipe de Nationale 3 revenait d’une rencontre disputée plus tôt ce samedi. Un joueur a perdu la vie et cinq autres personnes sont blessées (l’entraîneur, trois joueurs, et le… pic.twitter.com/VKqGJzmM5a — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 11, 2025

Leia Também: Ednaldo contraria pressão até de aliados e estica a corda por Ancelotti